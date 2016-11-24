Минюст начал работу над новыми правилами изъятия жилья должников

Российское министерство юстиции ведет работу над поправками в Гражданский процессуальный кодекс, целью которой является отмена запрета на изъятие у должников их единственного жилья. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.

Внести поправки потребовал от российских властей Конституционный суд, вставший на сторону кредиторов для «удовлетворения их имущественных интересов». В настоящее время изымать у должника единственную квартиру или дом разрешается только в тех случаях, когда это жилье является «объектом ипотеки».

На сайте Минюста указано, что в законопроекте «необходимо предусмотреть гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования».

Предполагается, что запрет можно будет не принимать в расчет, если имеющаяся у должника недвижимость «явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности гражданина и членов его семьи в жилище».

Вероятно, законопроект установит верхнюю планку требований к площади жилья, которое будет разрешено оставлять должникам — в зависимости от регионов эти нормы разнятся (в частности, в Москве речь идет о 18 квадратных метрах на человека).

«Это позволит улучшить ситуацию по взысканию задолженности со злостных неплательщиков алиментов и создаст условия для обеспечения несовершеннолетнего ребенка жилым помещением при разводе родителей», — говорится на сайте Минюста РФ.