Ходорковский попросил Ирландию «разморозить» его 100 млн евро

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский подал в окружной суд Дублина ходатайство о разморозке 100 млн евро, заблокированных на его счету по запросу ирландской финансовой полиции в 2011 году, говорится на сайте самого истца.

Деньги хранились в двух ирландских фондах, принадлежавших трасту на острове Гернси, бенефициаром которого является Ходорковский.

«Я не могу сказать, что не смогу прожить без этих денег, но я выполняю значительную общественную и гражданскую работу, трачу на это немало денег и, конечно, смог бы найти применение этим деньгам», — объяснил он.

Следящая за процессом The Irish Times напоминает, что заморозка средств производилась по приговору Хамовнического суда от 2010 года, когда Ходорковский и Платон Лебедев были приговорены к дополнительным тюремным срокам за хищение нефти и отмывание выручки от ее продажи.

Слушания по ходатайству Ходорковского о разблокировании средств начались в Дублине 21 ноября и будут продолжаться несколько дней. Блокировка денег, согласно ирландским законам, производится финансовой полицией на 28 дней, а потом может продлеваться неограниченное количество раз — именно так и происходило со средствами Ходорковского на протяжении последних пяти с половиной лет.