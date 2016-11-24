Кадыров опроверг планы нанять американских спецназовцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ, что в строящемся в Гудермесе Международном учебном центре «будут преподавать» инструкторы американского спецназа из правительственных структур. Об этом Кадыров рассказал агентству «Грозный-информ», выдержки из его интервью приводится на официальном портале главы и правительства Чеченской республики.

Ранее, по сообщению «Интерфакса» Рамзан Кадыров рассказал о планах привлечь к работе в новом международном учебном центре для подготовки сил спецназа частных инструкторов из США. На начальном этапе планируется привлечь до 200 инструкторов. «Это лучшие в мире специалисты», — пояснил свое решение Кадыров.

Создание международного учебного центра для сил специальных операций планируется завершить в Гудермесе в 2018 году.