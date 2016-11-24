Карлсен обжалует решение о штрафе

Представители норвежского чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена подали апелляцию на решение о штрафе, наложенном на шахматиста за уход с пресс-конференции после восьмой партии матча. Об этом пишет Dagbladet.

Напомним, после победы россиянина Сергея Карякина Карлсен пришел на пресс-конференцию, но не дождавшись соперника, встал и быстро ушел. Российский шахматист отвечал на вопросы журналистов в одиночестве.

В соответствии с правилами турнира, за неучастие в пресс-конференции на шахматиста накладывается штраф в размере 10% от призового фонда.

На пресс-конференции после девятой партии Карлсен заявил, что процесс апелляции на решение о штрафе уже запущен.

По итогам девяти партий лидирует Карякин со счетом 5:4. Десятая партия состоится 24 ноября.