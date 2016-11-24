Заседание свердловского ЗакСа перенесли из-за треснувшего купола

Сегодня, 24 ноября, в свердловском Законодательном собрании должна была состояться согласительная комиссия по бюджету региона на 2017 год, но заседание было перенесено, сообщается в городском Telegram-канале Gorod Ekb.

Это связано с угрозой обрушения стеклянного купола в здании Заксобрания, которое накануне пошло трещинами.

По некоторым данным, комиссия соберется завтра, 25 ноября, после того, как строители проверят прочность конструкции. Сегодня некоторые депутаты Заксобрания вышли на работу в касках.

Как сообщает телеканал ЕТВ, трещины могли появиться из-за того, что неустановленное лицо сбросило на крышу здания ЗакСа какой-то предмет. Тройные стеклопакеты выдержали нагрузку, полностью выбит только первый слой, второй пошел трещинами.