«Скиапарелли» разбился из-за отказа системы измерения высоты

Европейское космическое агентство (ЕКА) назвало причину крушения посадочного модуля «Скиапарелли» на Марсе. Соответствующее сообщение размещено на сайте организации.

По мнению экспертов ЕКА, падение аппарата произошло из-за неверного расчета высоты, а его причиной, в свою очередь, послужил сбой в работе инерциального измерительного блока, измеряющего угловые скорости.

Этот сбой, говорится в сообщении агентства, произошел при входе «Скиапарелли» в марсианскую атмосферу. В результате рассчитанная системой высота оказалась ниже уровня поверхности Марса, и модуль разбился.

По словам директора ЕКА по пилотируемым полетам Дэвида Паркера, эти выводы о причинах крушения «Скиапарелли» носят предварительный характер и основываются на итогах технического расследования.

Полная картина случившегося будет представлена в отчете, который планируется обнародовать в начале нового года.