Германия не предоставила статус беженцев семье Ангелы Меркель

Власти ФРГ отказали семье сирийских мигрантов, назвавших свою дочь Ангелой Меркель в честь канцлера Германии, в предоставлении убежища, пишет британская газета The Daily Mail.

Все три члена семьи — Мамон аль-Хамза, его супруга Тема и новорожденная Ангела Меркель — в последнее время находились в городе Менхенгладбах, где ждали разрешения остаться в Германии в статусе беженцев.

Недавно им пришло письмо с отказом в принятии поданного прошения, поэтому в течение ближайшего года семье аль-Хамза придется, согласно немецким законам, покинуть Германию — и вообще Евросоюз.

Закон предписывает сирийцам отправиться в то государство, из которого они прибыли на территорию ЕС. По всей вероятности, в случае с аль-Хамза это будет Турция. Семья приехала в Германию в прошлом году, и уже там на свет появилась их дочь.

Супруги-сирийцы решили назвать девочку Ангелу Меркель, отдавая таким образом дань благодарности немецкой иммиграционной политике «открытых дверей», позволяющей им запросить статус беженцев.

Теоретически даже сейчас у них остается шанс не покидать Германию: они два раза могут продлить возможность проживания на ее территории по два года каждый, а также — если найдут работу и продемонстрируют знание немецкого языка на приемлемом уровне — остаться в стране насовсем.