В МИДе объяснили размещение комплекса «Бастион» на Курилах

В Министерстве иностранных дел РФ назвали размещение российскими военными ракетных комплексов на Курильских островах плановой работой по обеспечению национальной безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

«Что касается размещения на Южный Курилах ракетных комплексов: Российской Федерацией на плановой основе осуществляются мероприятия в рамках оборонного строительства, цель — это последовательное укрепление национальной безопасности», — заявила она. Представитель МИД также подчеркнула, что Курилы являются неотъемлемой частью России.

Ранее в четверг глава департамента оборонной политики министерства обороны Японии Тэцу Маэда заявил, что размещение на Курилах ракетных комплексов России произвели с целью развертывания Тихоокеанского флота РФ, а также действия стратегических подлодок страны на Дальнем Востоке.

«Можно предположить, что такой шаг направлен на обеспечение путей развертывания Тихоокеанского флота России и зоны действий стратегических атомных подлодок в Охотском море», — подчеркнул Маэда на заседании одной из комиссий верхней палаты японского парламента.

22 ноября стало известно, что российские военные разместили на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». В ответ на это Япония пообещала предпринять ответные меры. Однако в Кремле заверили, что размещение ракет не должно повлиять на российско-японские отношения.