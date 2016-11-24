Самой дешевой европейской столицей на зимний уик-энд оказался Минск

Отправиться зимой из Москвы в одну из европейских столиц можно всего лишь за 8886 рублей — правда, речь идет о Минске. Он, согласно исследованию издания «Лента.ру», является самым дешевым в рейтинге европейских столичных городов на зимний уик-энд с вылетом из Москвы.

Речь идет об авиаперелете на 16-18 декабря (две ночи при условии заселения в трехзвездный отель). Из указанной суммы отель обойдется в 4996 рублей, авиабилеты — в 3920 рублей, но вылетать придется из подмосковного аэропорта Жуковский.

Второе место в рейтинге дешевых европейских столиц на зимние выходные занимает Вильнюс: там уик-энд можно провести за 11730 рублей (7705 рублей за авиабилеты и 4025 рублей за отель).

Третье место досталось Будапешту, куда можно слетать за 11969 рублей (10068 рублей на дорогу и 1901 рубль за проживание).

В десятку дешевых европейских столиц для зимнего уик-энда с вылетом из Москвы вошли также Киев, Рига, Братислава, Прага, Хельсинки, Белград и Варшава, а на противоположном конце рейтинга — Берн, где выходные обойдутся в 47 916 рублей.