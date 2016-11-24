Новое министерство Свердловской области может возглавить гимнастка

В Свердловской области изменили название Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики. Ведомство лишилось последней приставки, сообщается в городском Telegram-канале Gorod Ekb.

Это связывают с тем, что в регионе может быть создано отдельное самостоятельное министерство молодежной политики.

Возглавить его может нынешняя советница губернатора по спорту — художественная гимнастка Ольга Глацких.