24 ноября 2016, 17:21
Новое министерство Свердловской области может возглавить гимнастка
В Свердловской области изменили название Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики. Ведомство лишилось последней приставки, сообщается в городском Telegram-канале Gorod Ekb.
Это связывают с тем, что в регионе может быть создано отдельное самостоятельное министерство молодежной политики.
Возглавить его может нынешняя советница губернатора по спорту — художественная гимнастка Ольга Глацких.
Ольга Глацких на приеме олимпийцев в резиденции губернатора Свердловской области
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