Суд признал законность установки памятника Ивану Грозному в Орле

Районный суд Орла признал законной установку в городе памятника Ивану Грозному, сообщает «Интерфакс».

Ранее в суд поступил иск от бывшего депутата горсовета Орла Юрия Малютина,с требованием признать незаконным возведение монумента в охранной зоне к Богоявленской церкви. Суд решил, что монумент не располагается в границах памятника археологии «Детинец» крепости города Орел. Таким образом, требование о сносе памятника, заявленное в иске, суд отклонил.

Отмечается, что решение районного суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

14 октября в Орле состоялась церемония открытия памятника основателю города Ивану Грозному. Установлен памятник был 3 октября недалеко от Богоявленского собора, на стрелке слияния рек Оки и Орлика. Первоначально памятник планировалось установить около ТЮЗа, но власти отказались от этого решения из-за протестов общественности, посчитавшей Грозного неоднозначной исторической личностью.

В конце октября на голову скульптуры неизвестные надели мешок и повесили табличку с надписью «Духота-то какая, темнота».