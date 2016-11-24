Столтенберг посоветовал Москве расслабиться насчет расширения НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая с лекцией в Оксфордском университете, заявил, что Россия необоснованно считает процесс расширения Североатлантического альянса в Центральной и Восточной Европе провокацией в свой адрес.

По словам Столтенберга, речь идет не о расширении НАТО, а о выборе конкретных стран — Польши, Венгрии, Эстонии, Литвы и Латвии, которые «сами изъявили желание вступить в альянс».

Генсек НАТО заявил, что ни одна страна не имеет права решать судьбу соседних государств, поэтому «России следует расслабиться и принять то, что соседи могут сами выбирать свой путь».

При этом Столтенберг считает, что альянсу необходимо наладить с РФ как можно более конструктивные отношения, поскольку «Россия никуда не исчезнет» и продолжает оставаться крупнейшим соседом НАТО.

Причиной ухудшения этих отношений генсек альянса назвал воссоединение Крыма с Россией. «Главной причиной того, что все изменилось, стал Крым», — подытожил он.