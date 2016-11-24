В Ингушетии в перестрелке с боевиками погибли два бойца спецназа ФСБ

Двое бойцов спецназа ФСБ погибли во время спецоперации по нейтрализации боевиков в Назрани, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национального антитеррористического комитета (НАК).

Боевиков обнаружили во время проведения контртеррористической организации сегодня в четверг. На предложение сдаться они ответили стрельбой по силовикам и в результате ответного огня были уничтожены на месте. «К сожалению, не обошлось без потерь — в ходе боестолкновения погибли два сотрудника спецназа ФСБ России», — заявили в НАК.

Также представители комитета подтвердили нейтрализацию двух участников бандподполья в Ингушетии. По информации пресс-службы регионального УФСБ, убитые боевики были отцом и сыном и принадлежали к одному из местных бандформирований.

Позже выяснилось, что уничтоженные в Ингушетии боевики хранили у себя дома тайник с оружием и самодельными взрывными устройствами. В доме по улице Абадиева, на юго-западе Назрани, сотрудники ФСБ нашли как минимум два самодельных взрывных устройства общей мощностью около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, в доме боевики прятали четыре автомата Калашникова, более полутора тысяч патронов, устройство для бесшумной стрельбы, пять тротиловых шашек и флаг с символикой запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».