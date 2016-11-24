В ОДКБ рекомендовали Володина на пост главы Парламентской ассамблеи

Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил, что совет парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ (Организация Договора коллективной безопасности) рекомендовал на должность главы ПА ОДКБ спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Об этом пишет РИА Новости.

Обсуждение кандидатуры Володина состоится на заседании ПА ОДКБ в Петербурге 24 ноября.

Напомним, 24 октября президент России Владимир Путин включил Вячеслава Володина в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.