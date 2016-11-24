Венгрия согласилась выдавать украинцам бесплатные визы

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что готов разрешить выдачу бесплатных виз украинским гражданам. Об этом сообщается на сайте правительства Украины по итогам встречи его председателя Виктора Гройсмана с коллегой из Венгрии.

«Венгрия приняла решение о том, что визы типа "D" мы будем выдавать украинским гражданам бесплатно», — заявил Орбан, добавив, что надеется на ответный симметричный шаг со стороны Киева.

«Хочу заверить, что со стороны Украины вы имеете надежного, качественного партнера. Мы поддерживали и будем поддерживать Венгрию в тех вопросах, где это необходимо», — заверил венгерского премьер-министра Гройсман, напомнив, что украинским властям крайне важна поддержка Будапешта в вопросах предполагаемой евроинтеграции.

«Мы думаем о такой Европе, где Украина будет полноправным членом», — ответил Гройсману Орбан.

По его словам, некоторые страны Евросоюза продолжают блокировать завершение ратификации соглашения о евроассоциации Украины, а также решение вопроса о введении безвизового режима.

«Украина прошла через тяжелые годы и выполнила все обещания, поэтому Европа должна обеспечить безвизовый режим», — сказал премьер-министр Венгрии.