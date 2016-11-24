Памфилова предложила обсудить создание избирательного кодекса

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила обсудить возможность создания избирательного кодекса, который мог бы облегчить работу регионам и устранить противоречия в действующем законодательстве, передает агентство РИА Новости.

«Целый ряд законов, правовых норм по разным аспектам избирательным часто противоречат или не стыкуются между собой. …очень часто оно (избирательное законодательство) меняется и меняется неожиданно, иногда с такими кульбитами и поворотами, довольно спонтанные изменения и иногда в очень маленький период перед выборами принимаются», — отметила глава ЦИК.

Частые изменения избирательного законодательства приводят к разнообразным проблемам. «Эта кодификация чем и важна — чтобы это все систематизировать, привести к единой правовой логике с учетом всех современных вызовов и запросов общества. С этой точки зрения кодекс — или как хотите назовите — мог бы обеспечить этот процесс, чтобы всем было понятно, и политики, в том числе, могли бы формировать свою политическую стратегию, исходя из того законодательства, которое завтра не поменяется самым неожиданным образом», — пояснила Памфилова.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин считает, что избирательный кодекс позволит существенно усовершенствовать законодательство в сфере избирательного процесса.

«Если бы все нормы избирательного законодательства были сформированы в виде кодекса, где была бы одна общая часть, которая касалась бы всех основополагающих правил избирательного процесса, а вот в особенной части были бы отдельные элементы выборов — думских, президентских, субъектовых, было бы, мне кажется, региональным законодателям и правоприменителям легче работать. Поэтому я не буду, наверное, горячим противником этой идеи», — заявил Башкин.