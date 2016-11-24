Британские власти скрыли доказательства по делу о смерти информатора Браудера

Из публичного доступа изъяты доказательства по делу о смерти бизнесмена Александра Перепеличного, передает The Times.

Издание отмечает, что это решение принято министерством внутренних дел Великобритании в интересах национальной безопасности.

Перепеличный умер в 2012 году во время пробежки в графстве Суррей. Первоначальной причиной смерти 44-летнего бизнесмена называлась сердечная аритмия. Однако в ходе расследования выяснилось, что он мог быть отравлен редким ядом, который производится из растущего в Юго-Восточной Азии растения.

Адвокаты фонда Hermitage Capital, который возглавляет Уильям Браудер, обвиняли в причастности к смерти Перепеличного спецслужбы России.

Перед своей смертью Перепеличный упоминал об угрозах в свой адрес. Он сотрудничал с прокуратурой Швейцарии по делу об отмывании денежных средств. Также это дело расследовал юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в СИЗО.