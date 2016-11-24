Песков отметил однозначную реакцию ведомств на заявление Путина о чиновниках в РАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин четко изложил свою позицию относительно чиновников, имеющих членство в российской академии наук (РАН), передает RT.

«Вопрос этот на повестке дня. Сейчас в этой ситуации разбираются. Президент свою позицию четко изложил. Все соответствующие ведомства однозначно прислушались к тому, что сказал президент», — пояснил представитель Кремля.

Напомним, Путин пригрозил увольнением высокопоставленным чиновникам, нарушившим его рекомендацию воздержаться от получения членства в РАН. Он подчеркнул, что рекомендация была дана в письменном виде. Глава РФ уверен, что чиновники должны быть плотно заняты на госслужбе и не могут совмещать деятельность с научными исследованиями.

Ранее сообщалось, что главный ученый секретарь Президиума РАН, академик Михаил Пальцев рассказал, что членами РАН стали 14 чиновников.