Песков отказался комментировать публикацию данных сотрудников НКВД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «весьма чувствительной» тему публикации правозащитным обществом «Мемориал» базы данных сотрудников НКВД второй половины 1930-х годом. Песков отказался ее комментировать, сообщает «Интерфакс».

«Очевидно, что в этом вопросе мнения расходятся, существуют диаметральные точки зрения. И те, и другие выступают весьма аргументировано», — подчеркнул Песков.

Речь идет о справочнике А. Н. Жукова «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939», опубликованном на сайте общества «Мемориал».

Как сообщил агентству его сопредседатель Ян Рачинский, справочник содержит данные о 39 950 сотрудниках НКВД. В справочнике приведены номера и даты приказов о присвоении спецзваний и об увольнении из НКВД, информация о полученных государственных наградах и званиях на момент увольнения с должности. Репрессированные сотрудники вынесены в отдельную категорию. Информация из приказов о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны дополнена биографическими данными из других источников.

«Справочник будет полезен интересующимся советской историей. Так, в частности, с помощью справочника станет возможно атрибутировать множество сотрудников госбезопасности эпохи "Большого террора", известных до сих пор лишь по фамилии — из подписей в следственных делах или из упоминаний в мемуарных текстах»,— сообщили «Интерфаксу» в правозащитном обществе.