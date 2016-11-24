Росавиация опровергла опасное сближение самолетов над Москвой

Росавиация опровергла сообщение ряда СМИ об опасном сближении двух самолетов над Москвой, передает «Интерфакс».

Как сообщили в ведомстве, в одном из самолетов во время полета произошло ложное срабатывание датчика, сигнализирующего об опасном сближении. При этом ни работа техники, ни действия экипажа не могли в тот момент спровоцировать ЧП. Угрозы безопасности полетов не возникало, поэтому, расследование по факту проводиться не будет.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщило, что в среду вечером в столичном регионе опасно сблизились летевший из Анкары Airbus А320 и некий частный самолет. Источник в экстренных службах рассказал, что экипаж частного самолета, который был на высоте 11 300 м, предупредил диспетчеров о срабатывании предупреждающих систем из-за сближения с аэробусом, который был на высоте 10 950 м. Источник также отметил, что по данному факту проводится разбирательство.

Другой источник в экстренных службах рассказал, что частный британский самолет преждевременно подал пилотам сигнал об опасном сближении при входе в соседний с пассажирским лайнером воздушный коридор над Москвой. При этом высота расхождения воздушных судов превышала установленный минимум в 330 м.