24 ноября 2016, 08:17
«Полит.ру» проводит опрос о резолюции ЕП по противодействию враждебной пропаганде
23 ноября Европарламент принял резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». Самыми опасными для ЕС признаны агентство Sputnik, телеканал RT, фонд «Русский мир», а также подведомственное российскому МИДу федеральное агентство «Россотрудничество».
В традиционном опросе «Полит.ру» предлагает читателям выразить свое отношение к принятию ЕП данной резолюции.
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