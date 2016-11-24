Верховный суд признал законным лишение Пономарева депутатских полномочий

Верховный суд России признал законным лишение Госдумой Ильи Пономарева депутатских полномочий, передает ТАСС.

Таким образом суд не удовлетворил жалобу адвокатов Пономарева на постановление Госдумы от 10 июня 2016 года о досрочном прекращении его полномочий.

Представители депутата объяснили, что он решил не возвращаться в Россию из-за границы, так как не хочет встречаться с российским судом. По мнению представителя, это уважительная причина для неявок на заседания Госдумы.

Илья Пономарев был первым депутатом, которого лишили мандата по принятому весной 2016 года закону за неисполнение обязанностей в течение 30 и более календарных дней.

Пономарев был заочно арестован по делу о пособничестве в растрате 22 млн руб. из фонда «Сколково». В апреле прошлого года Дума лишила его неприкосновенности и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела.