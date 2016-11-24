Порошенко отказался раскрыть детали обсуждения с Трампом Крыма и Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко рассказал об обсуждении в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом темы Крыма и Донбасса, сообщает РИА Новости.

При этом Петр Порошенко отказался раскрыть детали этого разговора. «Вопрос оккупации Крыма и Донбасса (Киев не признает результаты референдума о независимости Крыма в 2014 году, а также обвиняет Москву в поддержке сепаратистов в Донбассе — прим. «Полит.ру») был поднят избранным президентом Трампом во время нашего телефонного разговора. Я не хотел бы раскрывать вам содержание первого разговора между президентом Украины и избранным президентом США», — сказал Порошенко на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина.

В сентябре, во время предвыборной кампании в США, Петр Порошенко прокомментировал слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о возможном признании присоединения Крыма к России. Украинский лидер заявил, что слова Трампа о том, что в случае победы на выборах он готов рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России, являются предвыборной риторикой. Он также выразил надежду, что Трамп изменит свою мнение по данному вопросу.

15 ноября между украинским лидером и избранным президентом США Дональдом Трампом состоялся первый телефонный разговор, в ходе которого Петр Порошенко пригласил своего будущего коллегу «в удобное время» нанести визит в Киев.