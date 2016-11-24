Минфин России запустил национальный интернет-портал о финансовой грамотности

Министерство финансов РФ запустило интернет-портал о финансовой грамотности населения Вашифинансы.рф. На сайте будут размещены материалы о защите прав потребителей и информация по теме личных финансов россиян. Ресурс может помочь повысить финансовую грамотность в стране, сообщает banki.ru.

«Портал – это не инструмент получения прибыли, это инструмент самостоятельного обучения, связанный с личными финансами. Он ориентирован на самый широкий круг пользователей: молодежь, ветеранов, людей с разным уровнем образования и подготовки», – подчеркнул заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

Отмечается также, что подобный проект запустит Банк России. В настоящее время на сайте Центробанка опубликован словарь финансовых и банковских терминов на русском, английском и французском языках.