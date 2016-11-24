Ученые измерили силу клешней одного из самых крупных наземных членистоногих – пальмового вора (Birgus latro).

Хотя пальмового вора часто называют крабом, на самом деле он относится к ракам-отшельникам (надсемейство Paguroidea). Личинки пальмового вора развиваются в воде, там же обитают молодые особи, постепенно линяя и увеличиваясь в размерах. Потом они выходят на сушу. Если молодь пальмового вора, подобно другим ракам-отшельникам, использует раковины моллюсков, а позднее и скорлупу кокосов, чтобы спрятать свое мягкое брюшко, взрослые пальмовые воры в этом не нуждаются, так как их тело затвердевает. Максимальная длина пальмового вора достигает 40 сантиметров, вес 4,1 килограмма, размах ног 0,9 метра. Пальмовый вор способен тащить груз до 30 килограммов.

Как ни странно, до сих пор не была точно измерена сила клешней пальмового вора. В нынешнем исследовании ученые поймали 29 животных на японском острове Окинава и снабдили их клешни датчиками. Пальмовые воры показали результаты от 29,4 до 1765,2 ньютонов (для сравнения – челюсти человека сжимаются с силой около 340 ньютонов). Чем больше был их вес, тем сильнее они могли сжать свои клешни. Основываясь на этих данных ученые рассчитали, что четырехкилограммовый пальмовый вор сжимает клешни с силой в 3300 ньютонов, что превосходит даже силу челюстей леопарда и медведя.

Ученые говорят, что именно такое грозное оружие позволило пальмовым ворам освоить новую среду обитания и получить новые источники пищи, отделившись около четырех миллионов лет назад от других раков-отшельников.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PLOS ONE.