Доля пациентов со старческой деменцией в США снижается

Новое исследование показало, что среди пожилых людей в США с 2000 по 2012 года доля страдающих старческой деменцией снизилась почти на четверть. Ученые пока не могут установить точные причины этой тенденции.

Хотя по мере продолжающегося старения населения в абсолютных цифрах количество пожилых американцев с деменцией продолжает расти, если сравнить процент больных от общего числа их ровесников, то оказывается, что он таинственным образом снижается. В 2000 году старческая деменция, включая болезнь Альцгеймера, наблюдалась у 11,6 % граждан США в возрасте 65 лет и старше. А в 2012 году таких было 8,8 %. Среди лиц 85 лет и старше падение было еще заметнее – до 8,6 %. Данные приводятся в журнале JAMA Internal Medicine, издаваемом Американской медицинской ассоциацией. Директор Национального института по проблемам старения Джон Хаага (John Haaga) говорит, что, если бы в 2012 году уровень старческой деменции сохранялся такой же, как двенадцатью годами ранее, пациентов было бы на один миллион больше.

Обнаруженное снижение числа пациентов с деменцией, возможно, заставит пересмотреть выдвигавшиеся ранее мрачные прогнозы, согласно которым к 2050 году число людей с болезнью Альцгеймера возрастет втрое, что значительно увеличит нагрузку на систему здравоохранения и социальные службы.

Но вот причины обнаруженного явления пока неясны. Авторы работы во главе с Кеннетом Ланга (Kenneth Langa) из Мичиганского университета выдвинули предположение, что одним из возможных факторов оказывается уровень образования – он у пожилых людей 2012 года выше, чем в 2000 году. Более высокий уровень образования может означать наличие больших когнитивных резервов мозга, когда у людей есть достаточное количество синапсов и нейроны для восполнения потерь, вызванных болезнью Альцгеймера. Однако Кеннет Ланга и его коллеги признают, что повышение образования не может объяснить весь спад старческой деменции.