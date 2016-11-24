Псковское областное собрание встало на защиту детей от «малаховщины»

Законопроект, запрещающий «распространение в печатных и интернет-изданиях, а также по телевидению и в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о пострадавшем ребенке или подростке, позволяющих установить его личность», подготовили в Псковском областном собрании, передает «Главный Региональный».

Этот документ вместе с постановлением областного собрания будет направлен в Государственную думу.

Один из псковских парламентариев пояснил, что законодательная инициатива не имеет целью ограничить свободу слова: ее задача — защитить несовершеннолетних и их близких от вмешательства журналистов в их личную жизнь.

«Я убежден, что законопроект справляется с этой задачей в полной мере, потому что общество уже устало от этой "малаховщины"», — сказал один из депутатов.

Инициатива псковских парламентариев стала реакцией на трагедию с псковскими школьниками, погибшими 14 ноября в поселке Струги Красные.