Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2016 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2016 год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый вариант закона предусматривает уменьшение доходов на 370 млрд рублей, до 13,37 трлн рублей. Расходы возрастут на 304 млрд рублей, до 16,4 трлн рублей. Дефицит бюджета увеличится на 674 млрд рублей, до 3,04 трлн рублей (3,66% ВВП).

Больше всего в 2016 году будет потрачено на социальную политику (28% всего бюджета) и национальную оборону (23,7%) — 4,6 трлн и 3,8 трлн рублей соответственно.

793 млрд рублей Минобороны планирует потратить на погашение долгов оборонных предприятий, превысивших 1 трлн рублей. Доля секретных расходов станет максимальной в истории современной России и составит 3,66 трлн рублей (22,3%).

Согласно прогнозу Минфина, инфляция достигнет 5,8%. Средняя цена барреля нефти Urals составит 41 долларов. Объем ВВП заложен в размере 82,815 трлн рублей.

Верхний предел госдолга повышен до 9,87 трлн рублей, внутреннего по госгарантиям — до 3,73 трлн рублей, внешнего — снижен с 50,1 млрд долларов до 49,7 млрд долларов.