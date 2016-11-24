Путин примет в Кремле главу ФИФА

Президент России Владимир Путин примет в Москве главу ФИФА Джанни Инфантино, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Кремля.

Встреча состоится 25 ноября. Президент ФИФА посетит Россию для участия в жеребьевке Кубка Конфедераций, которая намечена на 26 ноября.

Кубок Конфедераций среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА, пройдет в Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

В свою очередь, вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в интервью ТАСС сообщил, что надеется в пятницу в Москве провести встречу с Джанни Инфантино на самом высоком уровне.

Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале. Во время визитов в Москву он уже общался с российским президентом.