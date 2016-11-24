Эксперты объяснили рост рейтинга Путина делом Улюкаева

Аналитический центр «Левада» представил новые данные опроса, которые свидетельствуют о том, что более 49% опрошенных россиян считают дело против экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева «проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти», передает «Дождь».

Социологи уверены, что арест Улюкаева послужил причиной роста рейтинга российского лидера Владимира Путина. Деятельность Путина на посту президента одобрили рекордные за год 86% респондентов.

«В ноябре он (рейтинг Путина) вырос на несколько процентов по сравнению с прошлым месяцем», — пояснил социолог «Левада-Центра» Денис Волков и подчеркнул, что это произошло благодаря аресту бывшего главы МЭР.

По данным опроса, «что-то слышали» об аресте Улюкаева 48% россиян, 30% внимательно следили за развитием событий, а 22% респондентов впервые услышали о событии от социологов.

Арест экс-министра считают «проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти» 64% опрошенных. 27% респондентов уверены, что этот случай носит единичный характер.

При этом 36% россиян уверены, что арест Улюкаева станет началом серьезной борьбы с коррупцией. Опрос проводился «Левада-Центром» 18-21 ноября среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах России.

Напомним, что Алексей Улюкаев был помещен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.