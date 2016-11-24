24 ноября 2016, 15:50
Путин запланировал встречу в Москве с президентом Louis Vuitton
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин встретится с президентом группы компаний Louis Vuitton Бернаром Арно. Встреча состоится в Москве, передает RT.
«Состоится отдельная встреча с президентом группы компаний Louis Vuitton Бернаром Арно. Дело в том, что его фонд Louis Vuitton стал инициатором и организатором чудесной выставки, которая была открыта в Париже — «Шедевры нового искусства. Собрание Щукина», — рассказал представитель Кремля.
Отметим, что выставка «Шедевры нового искусства. Собрание Щукина» открылась во французской столице в октябре.
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