Путин запланировал встречу в Москве с президентом Louis Vuitton

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин встретится с президентом группы компаний Louis Vuitton Бернаром Арно. Встреча состоится в Москве, передает RT.

«Состоится отдельная встреча с президентом группы компаний Louis Vuitton Бернаром Арно. Дело в том, что его фонд Louis Vuitton стал инициатором и организатором чудесной выставки, которая была открыта в Париже — «Шедевры нового искусства. Собрание Щукина», — рассказал представитель Кремля.

Отметим, что выставка «Шедевры нового искусства. Собрание Щукина» открылась во французской столице в октябре.