Советники Клинтон призвали добиться пересчета голосов в трех штатах

Эксперты посоветовали команде бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон добиваться пересчета голосов в трех американских штатах — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, передает AP.

Такое требование обосновывают тем, что во время подсчета голосов могла быть совершена кибератака. Источники агентства подчеркивают, что доказательств того, что хакеры могли повлиять на итоги голосования, нет. В свою очередь, представители Хиллари Клинтон от комментариев отказались.

Ранее стало известно, что отрыв демократа Хиллари Клинтон от республиканца Дональда Трампа, победившего на выборах, превысил два миллиона голосов. Об этом свидетельствуют данные ресурса Cook Political Report, который следит за подсчетом голосов, продолжающимся в нескольких штатах. За Клинтон, по состоянию на 22 ноября, проголосовали 64,2 миллиона избирателей, тогда как за Трампа — 62,2 миллиона. При этом отрыв может вырасти еще больше, поскольку в тех штатах, где большинство голосов получила Клинтон, в том числе в Калифорнии, подсчет голосов не завершен.

В начале недели как минимум шестеро выборщиков-демократов призвали своих коллег-республиканцев не голосовать 19 декабря за избранного президента США Дональда Трампа.