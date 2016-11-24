Международные резервы России снизились на 3,7 млрд долларов

Международные резервы России по состоянию на 18 ноября 2016 года составили 389,4 млрд долларов против 393,1 млрд на 4 ноября. Об этом сообщается в материалах на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю резервы снизились на 3,7 млрд долларов.

Ранее, по состоянию на 11 ноября, международные резервы России составили 393,1 млрд долларов против 395,7 млрд на 4 ноября. Таким образом, за неделю резервы снизились на 2,6 млрд долларов, или на 0,7%.

10 ноября регулятор сообщал, что международные резервы России за неделю выросли на 4,7 млрд долларов, или на 1,2 процента. Банк России отмечал, что рост резервов произошел в результате положительной переоценки и возврата средств в иностранной валюте банками-резидентами.