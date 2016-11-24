Евродепутаты заморозили переговоры о вступлении Турции в ЕС

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию с призывом заморозить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Об этом сообщается в твиттере агентства AFP.

Причиной подготовки и одобрения резолюции в ЕС назвали «непропорциональную» реакцию властей Турции на неудавшуюся попытку госпереворота в стране. В инициированной парламентской фракцией европейских социалистов и демократов резолюции отмечается, что «мораторий носит временный характер».

Как отмечает AFP, данный документ носит рекомендательный характер и не является обязательным для исполнительных органов ЕС. Между тем, он может привести к новой волне напряженности между Турцией и ЕС. Ранее дипломатический источник в Европарламенте заявлял, что переговоры с Турцией о вступлении в сообщество ЕС может заморозить.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что членство в ЕС — не единственный вариант для страны. Эрдоган рассматривает возможную перспективу вступления страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Ранее в ноябре президент Турции назвал немецкие власти пособниками террористов за то, что они не выдают на родину сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвинили в организации военного мятежа в июле этого года. Его слова стали ответом на критику канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что свобода СМИ будет играть ключевую роль на переговорах о вступлении Турции в ЕС.