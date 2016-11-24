СМИ рассказали об обсуждении поставок российского авиационного топлива в Сирию

Страны-члены Евросоюза (ЕС) обеспокоены фактом поставок в Сирию российского авиационного топлива через территориальные воды ЕС. В настоящее время ведется обсуждение этого вопроса, передает Reuters со ссылкой на источник.

Два года назад странами ЕС была принята резолюция, согласно которой поставки любых видов авиационного топлива в Сирию с территории Евросоюза запрещены. Это касается всех грузов такого типа, независимо от страны их происхождения.

Отмечается, что минимум два судна РФ с таким грузом заходили в порты Греции и Кипра. По этому факту начато расследование.

Власти Кипра сообщили, что российская сторона не получала официального разрешения на вход в порты кораблей с авиационным топливом, предназначенным для группы самолетов Воздушно-космических войск РФ в Сирии.

Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Марк Тонер заявил, что другим государствам не следует оказывать поддержку российским судам.

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что антироссийские санкции Евросоюза, устанавливающие ограничения на поставки авиатоплива в Сирию, не касаются действующей там авиационной группы ВКС РФ.