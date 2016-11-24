Ростовский губернатор поздравил «Ростов» с победой над «Баварией»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил ФК «Ростов» с победой со счетом 3:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает ТАСС.

Голы за хозяев поля забили Сердар Азмун, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Голубев заявил, что этой победой футболисты открыли новую страницу в истории клуба.

«Совсем недавно было 50-летие серебряных медалей СССР, великих людей, футболистов. Победа над "Баварией" — это новая страница в истории клуба», — отметил губернатор.

Он также заявил, что футболисты ФК будут награждены.

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин предположил, что люди будут еще долго вспоминать эту победу.

«Такие матчи запоминаются на всю жизнь - о той же победе "Рубина" над "Барселоной" говорят до сих пор. Но то, что "Ростов" обыграл "Баварию", вообще никогда не забудется», — сказал Ерохин.

Победу ростовского клуба оценил министр спорта РФ Виталий Мутко.

«Футбол — прежде всего командная игра. Все решает не только наличие звезд, а самоотдача, тактика на игру. Мне кажется, у команды была запредельная мотивация. Играли здорово. Помогла поддержка болельщиков. Считаю, это праздник российского футбола», — заявил он.

Напомним, первый матч с «Баварией», состоявшийся 13 сентября в Мюнхене, ФК «Ростов» проиграл со счетом 0:5.