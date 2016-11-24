Власти Сальвадора заявили об угрозе цунами после мощного землетрясения

Геологическая служба США зафиксировала мощные подземные толчки у тихоокеанского побережья Сальвадора в 149 километрах от города Пуэрто-Эль-Триунфо, передает Reuters.

По предварительным данным, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Местные власти уже предупредили население об угрозе цунами, мобилизованы все экстренные службы.

Напомним, 22 ноября землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Японии. Местные сейсмологи заявили, что оно стало следствием катастрофы 2011 года, когда из-за подземных толчков и цунами случилась авария на АЭС «Фукусима-1». После недавнего землетрясения была проведена экстренная проверка всех АЭС страны.