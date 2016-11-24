Российский БПК «Адмирал Кулаков» спас экипаж судна Украины

Большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Кулаков» спас семь членов экипажа украинского рыболовецкого судна в Средиземном море, говорится в пресс-релизе Минобороны РФ, поступившем в распоряжение «Полит.ру».

Российский БПК получил сигнал бедствия судна «097» (порт приписки Мариуполь). На его борту находилось семеро. Проблемы судна начались еще 21 ноября, оно потеряло ход и двое суток находилось в дрейфе.

«"Адмирал Кулаков" незамедлительно выдвинулся для оказания помощи экипажу терпящего бедствие судна. В 9:45 мск российский корабль подошел к украинскому рыболовецкому судну и приступил к мероприятиям по оказанию помощи», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время решается вопрос необходимости эвакуации украинских моряков и возможность буксировки судна, либо восстановление его хода.