Севастопольские депутаты ввели прямые выборы губернатора

Парламент Севастополя единогласно принял закон о введении прямых выборов губернатора, передает ТАСС.

«За 21, против нет, воздержавшихся нет, принято единогласно», — объявил результаты голосования глава счетной комиссии Игорь Соловьев.

Отныне губернатор Севастополя будет избираться на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Срок его полномочий составит 5 лет. Должность губернатора запрещается занимать одному и тому же лицу более двух сроков подряд.

Спикер Екатерина Алтабаева заявила, что Заксобрание приняло историческое решение.

Напомним, что пост врио губернатора Севастополя занял Дмитрий Овсянников 28 июля 2016 года. Он выступал за введение прямых выборов и высказывал намерение принять в них участие. Выборы могут состояться уже 10 сентября 2017 года.