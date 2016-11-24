В ОП попросили Генпрокуратуру проверить причины распространения ВИЧ

Член Общественной палаты Владимир Слепак попросил главу Генпрокуратуры РФ Юрия Чайку разобраться в причинах, по которым ситуация в десяти регионах России приближается к эпидемии ВИЧ, передает RT.

Слепак считает, что необходимо изучить эффективность мер, предпринимаемых для противодействия распространению заболевания. Он предложил также разобраться на сколько развивается отечественная фармпромышленность в секторе производства лекарств для лечения ВИЧ и как тратятся денежные средства, выделяемые регионам для борьбы с инфекцией.

Особое внимание Слепак уделил наркомании как основной причине передачи заболевания и призвал Генпрокуратуру выступить инициатором расширения списка уголовных наказаний, при которых суд сможет предоставить отсрочку исполнения наказаний в связи с прохождением лечения от наркозависимости.

Напомним, ранее Минздрав России назвал критической ситуацию с распространением ВИЧ в 10 регионах страны. Речь идет о Свердловской, Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Самарской, Ленинградской, Тюменской, Челябинской и Новосибирской областях, а также о Ханты-Мансийском автономном округе.