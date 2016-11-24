Экспертиза установила картину гибели псковских подростков

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области сообщило о результатах экспертиз по уголовному делу о гибели двух подростков в поселке Струги Красные. Согласно этим данным, молодые люди скончались от выстрелов, сделанных в упор из охотничьего ружья.

В областном СУ СКР подчеркнули, что баллистическая экспертиза однозначно установила непричастность полицейских к смерти подростков. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к ответственности хозяина дома, в котором произошла трагедия, — за небрежное хранение оружия.

При этом в следственном ведомстве подчеркнули, что расследование до сих пор «находится в активной стадии» — предстоит посмертная психолого-психиатрическая экспертиза школьников, которую проведут специалисты научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского.

Кроме того, разрабатывается версия о доведении подростков до самоубийства: следователи изучают психологический климат в их окружении, переписку в социальных сетях и особенно возможность их участия в так называемых «группах смерти» в интернете.

В общей сложности по делу о гибели детей будет проведено около 50 различных криминалистических и медицинских судебных экспертиз.

Напомним, 15-летние подростки в середине ноября сбежали из дома и укрылись в дачном доме отчима девушки в поселке Струги Красные. Их разыскивала полиция, и мать школьницы сообщила, что они могут находиться на даче. Когда стражи порядка прибыли туда, по ним начали стрелять из окон.

Полицейские несколько часов пытались вести со школьниками переговоры, но безуспешно. Молодые люди параллельно вели интернет-трансляцию, общаясь со своими друзьями, а потом перестали выходить на связь. После этого спецназ Росгвардии ворвался в дом и обнаружил обоих мертвыми.