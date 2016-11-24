В Большом театре объяснили ограничение допуска детей на вечерние спектакли

Руководство Государственного академического Большого театра (ГАБТ) приняло решение об ограничении допуска детей до 10 лет на свои вечерние постановки, чтобы юные зрители не мешали проведению поздних спектаклей, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу театра.

В руководстве театра также отметили, что после принятия закона о защите детей от нежелательной информации ГАБТ на афишах указывает возраст, рекомендованный для просмотра. Но это является лишь рекомендацией и родители сами принимают решение о том, посещать ли их детям тот или иной спектакль или нет.

Ранее мать пятилетней девочки Александра Васюкова написала в Facebook о том, что администрация Большого театра не пустила на представление нескольких детей с родителями. Детям, по словам Васюковой, было от 5 до 12 лет. Васюкова также сообщила, что пришла в театр с пятилетней дочерью, которой было отказано в посещении постановки, так как «Лебединое озеро» имеет маркировку «12+».

Позже генеральный директор ГАБТ Владимир Урин сообщил журналистам, что родители, которых 22 ноября не пустили с детьми на балет «Лебединое озеро» из-за возрастного ограничения, могут получить деньги за пропавшие билеты.

В свою очередь, балерина и актриса Анастасия Волочкова, комментируя ситуацию с ограничением допуска зрителей младше десяти лет на поздние представления, обвинила администраторов Большого театра в организации проституции. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «360». По ее словам, недешевые билеты в Большой театр могут позволить себе «элитные зрители». «Девочки из кордебалета неоднократно рассказывали истории, что эти элитные товарищи снимали балерин через тех же администраторов, которые не пустили детей», — сказала Волочкова.