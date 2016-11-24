СМИ узнали о реакции Брюсселя на заход российских танкеров в порты ЕС

Евросоюз решил принять меры относительно поставок российского авиатоплива в Сирию, противоречащих антисирийским санкциям ЕС, передает Reuters со ссылкой на осведомленный источник в Брюсселе.

По его словам, руководство Евросоюза реагирует на ситуацию — но какие конкретно меры намеревается принять, пока неизвестно.

Согласно правилам ЕС, случаи нарушения режима санкций должны обсуждаться с теми странами союза, которые несут ответственность за его соблюдение. В данном случае речь пойдет о Греции и Кипре, в порты которых, согласно разведданным Евросоюза, заходили российские танкеры с топливом по пути в Сирию.

В Минобороны РФ уточнили, что Россия имеет право доставлять топливо для самолетов своей авиагруппы, базирующейся на сирийской территории, и в данном случае санкции ЕС на нее не распространяются.

В свою очередь Госдеп США призвал европейские страны не принимать российские танкеры в своих портах.