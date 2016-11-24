Задержанные во Франции исламисты планировали теракт в Диснейленде

Задержанные 21 ноября в ходе антитеррористической операции в Страсбурге и Марселе исламисты готовили нападение на парижский парк развлечений Диснейленд, сообщает France 24 со ссылкой на источник в полиции.

Среди их целей также было управление полиции французской столицы в Леваллуа-Перре, штаб-квартира Генеральной дирекции внутренней безопасности (контрразведка) Франции на набережной Орфевр, станции метро, рестораны, а также культовые парижские места и сооружения, включая Елисейские поля. Атака планировалась на 1 декабря этого года.

Сведения о вероятных местах проведения терактов следователи нашли в смартфоне одного из задержанных. При этом пятеро из семи пойманных злоумышленников ранее не были известны правоохранительным органам. Двое попадали в поле зрения полиции в связи с незначительными правонарушениями.

Ранее сообщалось, что задержанные могли готовить теракты против полиции. 21 ноября стало известно о задержании семи человек, подозреваемых в подготовке террористических актов во Франции. Были задержаны мужчины в возрасте от 28 до 37 лет марокканского и афганского происхождения.