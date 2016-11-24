СМИ сообщили об обсуждении сыном Трампа сотрудничества с Россией по Сирии

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший в октябре участвовал в дискуссии дипломатов, бизнесменов и политиков в Париже, посвященной поиску способов сотрудничества с Россией в решении сирийского конфликта. Об этом пишет Тhe Wall Street Journal со ссылкой на участников мероприятия.

Встреча была организована французским аналитическим центром, основанным Фабьеном Боссаром и его супругой Рандой Кассис.

Как сообщила сама Кассис, в ходе встречи с Трампом-младшим она настаивала на тесном сотрудничестве с Россией.

«Мы должны быть реалистами. Кто находится на месте событий в Сирии? Не США, не Франция. Без России мы не можем достичь никакого решения по Сирии», — сказала она.

Советник избранного президента США Келлиэнн Конуэй подтвердила присутствие Трампа-младшего на мероприятии в Париже.

24 ноября избранный президент США Дональд заявил, что хотел бы поладить с российским президентом Владимиром Путиным. Трамп также заявил о необходимости прекратить «безумие, которое творится сейчас в Сирии».