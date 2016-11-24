Трамп одобрил заявку Лос-Анджелеса на Олимпиаду-2024

Заявка Лос-Анджелеса на право принимать летнюю Олимпиаду 2024 года получила поддержку от избранного президента США Дональда Трампа, передает телеканал NBC News со ссылкой на официального представителя городской администрации Конни Ланос.

По ее словам, между Трампом и мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждались проблемы иммиграции, развития инфраструктуры и возможного проведения Олимпийских игр. При этом Ланос отметила, что беседа была краткой.

Определять столицу Игр-2024 будут 13 сентября 2017 года в ходе конгресса Международного олимпийского комитета (МОК) в Перу. На право их проведения также претендуют Будапешт и Париж.