Звезду славы Трампа решили охранять круглые сутки

Правоохранительные органы Лос-Анджелеса приняли решение приставить круглосуточную охрану к звезде избранного президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде, сообщает TMZ со ссылкой на источники в полиции.

Предполагается, что у звезды будут постоянно — 24 часа в сутки семь дней в неделю — находиться два офицера полиции, причем в дополнение к патрульному автомобилю с экипажем.

Кроме того, планируется организовать видеонаблюдение за памятным знаком и привлечь к его охране частные организации, занимающиеся обеспечением безопасности.

В настоящее время по решению Голливудской торговой палаты звезда Трампа обнесена ограждением, и пока неизвестно, когда оно будет убрано.

На днях вандал совершил нападение на звезду избранного президента США, теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, ранее СМИ рассказали о стоимости защиты Трампа и членов его семьи.