Три человека погибли в результате теракта на юге Турции

В городе Адана на юге Турции произошел произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и более 30 человек получили ранения, сообщает Dogan.

Инцидент произошел на парковке рядом с канцелярией губернатора области Адана. В подрыве автомобиля подозревается женщина, которая может иметь отношение к Рабочей партии Курдистана, чья деятельность запрещена на территории Турции. Ее тело найдено на месте происшествия. Жертвой теракта также оказался случайный прохожий.

«Сегодня утром возле входа в здание администрации была взорвана машина. В совершении теракта подозревается женщина», — цитирует слова губернатора турецкий телеканал NTV.

4 ноября в результате взрыва в центральном районе города Диярбакыр на юго-востоке Турции погиб один человек и более 30 пострадали. Возле здания был подорван заминированный автомобиль. Ответственность за террористические акции на юго-востоке Турции в большинстве случаев берут на себя члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).