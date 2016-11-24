Туск пообещал решение по антироссийским санкциям до саммита в декабре

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз (ЕС) примет решение по санкциям против России до саммита, который пройдет в декабре, сообщает Reuters.

«Надеюсь — и это больше, чем просто надежда, — что мы примем решение по санкциям перед саммитом ЕС в декабре», — сказал глава Евросовета.

Туск сделал такое заявление на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Барак Обама и лидеры стран ЕС договорились о продлении антироссийских санкций до выполнения минских договоренностей.

Также стало известно, что ЕС решил принять меры относительно поставок российского авиатоплива в Сирию.