Украина выразила России протест из-за сожжения флага в Москве

Украинское внешнеполитическое ведомство выразило российским властям протест в связи с сожжением флага Украины возле ее же Национального культурного центра в Москве, передает «Интерфакс-Украина».

«Отмеченные события вокруг украинского учреждения, которое осуществляет исключительно мирную, просветительскую деятельность, расцениваются на Украине как откровенная провокация», — заявили в МИД Украины.

Киевские дипломаты также назвали «подобные акции» под стенами Национального культурного центра Украины в Москве «систематическими» и отметили отсутствие «надлежащей реакции» на эти инциденты со стороны российских правоохранительных органов.

Случай, о котором идет речь, произошел 22 ноября у здания украинского культурного центра на Старом Арбате: несколько человек устроили акцию протеста против действий Киева в Донбассе и подожгли флаг Украины.





